Dyrektor CI Games, Marek Tymiński, ogłosił przywrócenie tradycyjnego podziału na Mężczyznę i Kobietę w Lords of the Fallen. To efekt ankiety przeprowadzonej wśród graczy. Tymiński nie wprowadzi żadnych elementów woke wbrew graczom. To społeczność będzie decydować w takich sprawach.