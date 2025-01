Z tego co kojarzę, i temat już był tutaj na wykopie i ktoś to ładnie opisał, że nie było cięć w straży pożarnej, tylko było odpowiednie przeniesienie budżetów, tak, że inna jednostka budżetowa, czy jakoś tak, była odpowiedzialna za wypłaty strażaków itp, a także chyba było to spowodowane tym, że było opóźnienie w negocjacjach. więc to pytanie było manipulacją. tj pytanie z tezą. ogólnie sporo teraz to takiego czegoś się stosuje do Pokaż całość