Bądźmy szczerzy.

W drugiej turze to największe znaczenie będzie miał elektorat negatywny.

Więc kwestia czy większość wyborców będzie za tym by uśmiechnięta koalicja nie przejęła pełni władzy z prezydentem co będzie wszystko podpisywał co mu na biurku wyląduje.

A, że pewnie się będą gryźć w swoim gronie coraz bardziej przed wyborami to mogą ciekawe rzeczy wyjść na światło dzienne.

Dodatkowo Konfederacja nawet nie mając szans na wygraną to może nieźle namieszać podczas Pokaż całość