O-S-I-E-M Z-A-K-A-Z-Ó-W S-Ą-D-O-W-Y-C-H ????

🤣😃🤣😃🤣😃🤣😃

Jak to jest możliwe. Nie ma lepszej ilustracji na to, że w Polsce każdy kundel może nasikać na sąd i co z tego? Że prominentni politycy się wygwiżdżą od wyroku, to nic nowego. Ale w Polsce zwykli obywatele się śmieją sędziom w twarz. Specjalna kasta. Sami siebie parodiują.