Budżet straży pożarnej w samym LA to ponad 800 mln dolarów (~3.5 mld zł). Budżet całej państwowej straży pożarnej w Polsce to okolice 5.5 mld zł.



Jeśli jedno miasto nie potrafi utrzymać straży za za 65% kosztów utrzymania PSP w całym naszym kraju, to coś jest nie tak ze strażą w USA. Nawet biorąc pod uwagę różnicę w kosztach Polska vs USA, to dosłownie ogromny budżet.