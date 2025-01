OK mowa o wydatkach na obronność. A przypomnę że od początku ataku kolorowymi imigrantami z Rosji i Białorusi to Finlandia nawoływała do "spokoju i rozwagi" xD Że trzeba przyjmować potrzebujących i to był koniec 2021 początek 2022.



Tym samym Finlandia już dobrze wiedziała co się dzieje bo w 2014 i 2015 Norwegia była zaatakowana na przejściu w Kirkenes (byłem tam) 12 tysiącami kolorowych na rowerach które Ruscy im dali bo po pierwsze jest Pokaż całość