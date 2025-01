Cel znajduje się ponad 1000 km od linii frontu.

Ale za to rzut beretem od Estonii i Finalndii...Nie chcę się tutaj zapędzać w teorie spiskowe, ale coś te Ukraińskie drony 1000 km od frontu potrafią dolecieć, ale tylko przy granicy z krajami NATO i/lub sprzymierzonymi. Ruscy masę fabryk sprzętu wojskowego mają w głębi kraju, daleko od wszelkich granic i jakoś tam to nic nic nie dolatuje. Jak to jest?