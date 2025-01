A nie powinno działać to tak jak w drugą stronę? Czyli jak sklep oszukał i się kapniesz to oj oj przepraszamy i zwracają gotówkę? Ta babka powinna zrobić to samo ojoj źle mi się klikneło przepraszam i zwrócić towar ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )