paypal to w ogóle gunwo niesamowite, prowadź biznes pozwól na rozliczenia przez paypal. Oczywiście wszystko przejrzyście i wydaje ci się, że zgodnie z regulaminem. Uzbieraj tam sporą kwotę a potem masz blokadę. POwód? regulamin, który punkt? domyśl się. Parę tygodni szczypania się żeby wskazali konkretny punkt. Brak odpowiedzi. U mnie sprawę rozwiązał uokik bo znalazłem podobne blokady do mojej i społeczność sama podpowiedziała. Jak już oni weszli to okazało się, że bardzo Pokaż całość