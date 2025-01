No k--w dziwne nie?

To musiało jebnać. Powinno się najpierw dotować firmy/instytuty żeby nasze OZE odskoczyło światu, potem można było powoli zacząć szerokie inwestycje w zieloną energię, a potem mając tani prąd jeszcze bardziej d-----ć światu i czerpać profity. Czyli klasyczne inwestycja->zwrot.

A UE zrobiło dokładnie odwrotnie, d------o podatki, zarżnięto inwestycje, weszła konkurencja z Chin którym Xi pomagał zamiast d---------ć i spiła śmietankę.