I kto niby będzie tym walczył i obsługiwał xD już nie wspominając o kosztach utrzymania tego. Apache, F35,l i reszta tego sprzętu - no fajnie fajnie, dobry sprzęt który powinniśmy mieć - ale nas nie stać. Ale co tam, d-----e się Polakom coraz więcej z każdym rokiem, a kiedyś jak już to wszystko jebnie, to się wprowadzi system na kartki, ale będzie co pokazać na paradzie, o ile będą ludzie co zechcą Pokaż całość