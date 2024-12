Oni to specjalnie robią aby ogłupić klienta, stać cię albo nie, a czy kupujesz tv w dobrej cenie czy przepłacasz to już nie ich problem bo nikt ci nie zdradzi co w środku siedzi.

Co do softu w tv to im mniej funkcji tym lepiej, bo po aktualizacji softu okaże się że połowa aplikacji już nie działa albo brakuje miejsca w pamięci telewizora. Polecam Xiaomi Mi Box.

Menu w LG jest popieprzone, Pokaż całość