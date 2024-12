Coś wisi w powietrzu, liberały całe na brązowo przepychają jakąś ustawę, jak to remonty Szelągowskiej są programem strategicznym państwa polskiego i nie można sprzedać każdemu. Gdyby PiS takie ustawy robił, to by go walcowali cały kwartał, za zamach na media, wolność, demokrację, inwestycje etc. Z drugiej strony Amerykanie nie pozwolą sobie na to, żeby jakiś pan psikutas z psiej wólki mówił im, komu mogą sprzedać swoją własność, albo kto może od nich Pokaż całość