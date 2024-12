Kilka godzin po tym, jak w Syrii został obalony reżim Asada, izraelskie siły zbrojne (IDF) zaczęły b---------ć co się da i gdzie się da, tylko po to by nowa "wyzwolona" Syria nie mogła przypadkiem mu zagrozić. Jednocześnie "zabezpiecza" lądowo granicę libańsko-syryjską, wprowadzając tam swoje wojska