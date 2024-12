To pięknie pokazuje czym jest parlament europejski i do czego to zmierza. Do kolejnego Związku Radzieckiego krótko mówiąc. Jak powiesz coś nie po linii "partii", jak nie klaszczesz wtedy kiedy trzeba to jesteś cenzurowany, usuwany, sądzony i karany. Jedyna różnica, że jeszcze nie strzelają w potylicę, ale i do tego pewnie dojdziemy.