Powinni go zbanować tak jak to robią z graczami. Idąc zgodnie z ideologią jedynej słusznej partii dzieci mają się uczyć a nie grać. Po tej wygranej nie powinien mieć możliwości uczestniczenia w jakichkolwiek zawodach tak samo jak pozostali jego rówieśnicy którzy zostali zbanowani aż do ukończenia osiemnastu lat.