On i jego ukochana giną na miejscu. Choć Catherine trafia do nieba, on sam pokutuje za swój błąd w czyśćcu. Jego jedyną szansą, by spędzić wieczność z ukochaną i odkupić swoje winy jest... zamordować czterech generałów Lucyfera. Oto szalony, kultowy "Painkiller"!