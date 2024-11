Proponuje pompę ciepła + fotowoltaike...

A kilka dni temu był reportaż o emerycie który to zrobił i teraz ma do zapłacenia rachunek za prąd około 21000zł (czyli 1750zł miesięcznie).

Ciekawe co by na to powiedziała.

A nie zaraz... przy jej pensji rachunek za prąd rzędu 1700zł to niski rachunek.

I dlatego pensje polityków powinny być uzależnione od średniej pensji. Wtedy by dbali o ludzi.