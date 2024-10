Inicjatywa fajna ale pomysłu brakuje na to miejsce. Nie chcę wyjść na hejtera ale jest to złomowisko zabytkowych maszyn. Utytkane konkretnie.

Mało się remontuje. Żadnych imprez by otworzyć się na zwiedzających. Nawet obejście hali wachlarzowej to jest dramat.

Mają swoją stronę tozk.pl to w aktualnościach same życzenia świąteczne oby finalnie eksponatami nie zainteresował się lokalny złomiarz z olmetu.