Jak dla mnie to protest prorządowy. Społeczeństwo nie chce napływu migrantów. Rząd robi pozorowane ruchy że niby napływ chce zablokować, a dyżurni protestujący mają społeczeństwo utwierdzić w tym. A jak kamery i dziennikarze skończą robotę, to organizatorzy protestu jadą na zimną wódeczkę do rządzących. Tak to widzę. Ale oczywiście mogę nie mieć racji.