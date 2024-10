W 2023 roku w czerwcu/lipcu zacząłem szukałem mieszkania i przy moich warunkach (Kraków 50m2 do kapitalnego remontu, północny-wschód NH, Bieńczyce, Mistrzejowice), przy dobrych wiatrach można było znaleźć takie mieszkanie za około 450k, po wejściu BK2%, w ciągu miesiąca ceny urosły o 30-40k, w listopadzie już o 80-100k od czerwcowej ceny. Udało mi się zaklepać mieszkanie we wrześniu, jeszcze za 490k. Natomiast w dniu wizyty u notariusza takie mieszkania były już po 550k. Dzisiaj są po 650-700k.



Owszem ceny spadają z 650k nawet do 600k, tylko do wyjściowej ceny 450k z czerwca 2023 roku trochę jeszcze brakuje.



Owszem inflacja, zarobki wzrosły, ale realny spadek cen mieszkań będzie, gdy takie mieszkanie kosztować będzie powiedzmy 550k.



