Gospodarka (a w zasadzie słupki PKB) to nie jest całość życia społecznego. To jedynie jego część, a nawet i nie najważniejsza.

To nie jest tak, że jakieś montownie są naszym opus magnum narodowym i musimy je za wszelką cenę chronić i dostarczać im wszystko najtaniej. Tym bardziej, że tutaj zyski będą prywatyzowane, a koszty przerzucane na społeczeństwo (zwielokrotniony poziom przestępczości, destabilizacja społeczna i polityczna, potencjalnie nawet bałkanizacja i wojna domowa).



To normalne, że firmy działają w środowisku rynkowych deficytów. Bez względu na to czy to deficyt surowców czy pracy.

Przykład Wlk. Brytanii pokazuje, że sobie coś tam ustalą, że potrzeba 300-400 tys. ludzi rocznie bo jak nie to coś tam to potem tak na prawdę górnej granicy nie ma.

Bo to tak jakby zapytać - jak tanie powinny być surowce albo półprodukty do produkcji? No wiadomo, że im taniej tym lepiej. Nie inaczej jest z podażą pracy.