Wątpliwości prezesa UOKiK wzbudził system sprzedaży oparty na rejestracji transakcji przez autoryzowanych sprzedawców. Jeżeli jeden z nich zgłosił w wewnętrznym systemie rejestracji potencjalną transakcję z klientem, wówczas – na mocy podejrzewanego porozumienia – Dell mógł uniemożliwiać pozostałym partnerom handlowym przedstawienie konkurencyjnych ofert temu samemu klientowi, nawet na jego wyraźną prośbę.



Dziwne. Wydaje mi się, że 99 procent rynku tak robi. To normalne - zgłasza się reseller do autoryzowanego dostawcy i on dostaje Pokaż całość