Jeżeli wypadniesz w nocy to nawet jeżeli zwrócą statek w miejscu to i tak jesteś dead. Zrozumiesz tylko jak staniesz z tyłu takiego giganta i popatrzysz w noc.

Zresztą jeżeli spadła z balkonu to pewnie straciła przytomność od upadła albo przywaliła w jakiś element wystający.

Szkoda kobity.