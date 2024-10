Powinno być ZERO socjalu do ręki kogokolwiek! Pieniądze socjalne powinny iść na usługi publiczne. Nie chce się komuś pracować to:

1) Jeśli obywatelem Polski, jesz w społecznych stołówkach, dostajesz używane ubrania i mieszkasz w przytułkach. Na te rzeczy powinny być pieniądze, ale takie życie nie powinno być komfortowe, a nieco powyżej egzystencjalnej granicy ubóstwa.

2) Jeśli cudzoziemcem - deportacja.



Zamiast 800+ powinny być darmowe podręczniki, stołówki w szkołach, dofinansowane ośrodki kultury, zajęcia dla dzieci i instytucje wykrywające i chroniące dzieci przed patologicznymi rodzicami, łagodzące skutki skrajnego ubóstwa i wyrównujące szanse, jak mądre dziecko ma niezaradnych rodziców.



