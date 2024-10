Wyrzucenie katechezy z salek katechetycznych i wtłoczenie jej jako zwykły przedmiot do szkół było moim zdaniem błędem. Od początku kasa dla katechetów z budżetu Państwa płynęła strumieniem ale jednocześnie sam przedmiot był traktowany jak "zapchajdziura". Bo liczba godzin nie przystawała do ilości materiału. Po prostu tych godzin było i jest za dużo. I zarówno uczniowie jak i rodzice to widzą.