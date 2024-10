Wiele osób nie wie że podatek Belki też miał być tymczasowy a jest już z nami ponad dwie dekady ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Ogólnie nie ma u rządzących czegoś takiego jak "podatek tymczasowy", jak już go wprowadzą to nikt nie będzie chciał go usuwać bo to znaczy że trzeba robić gdzieś cięcia, mniej socjalu.