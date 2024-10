Ktoś tam napisał, że pójdzie na zachodni sprzęt w razie wojny co skłoniło mnie, żeby sobie to policzyć.

Wyszło mi, że przy cenie 340 tysięcy zł za kilogram wartość tego złota to 140 miliardów zł

Pomoc militarna przekazana przez USA na Ukrainę to ok. 300 miliardów zł.

Także tego, nie jest to jakaś zawrotna suma - ale rząd na uchodźctwie będzie miał dość, żeby się wygodnie rozkokosić i przygotować za granicą firmy Pokaż całość