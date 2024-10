To jest właśnie najlepszy dowód tego jaką mamy klasę polityczną. Oni myślą, że w stosunkach międzynarodowych/geopolityce występuje "wdzięczność" i "pamięć". Tutaj liczy się twardy interes, o ten interes trzeba było zadbać przed wysyłaniem czołgów ... Czyli coś za coś. Jak my możemy wzrastać jak mamy takich ludzi u steru? Uważam, że to jest jedna z przyczyn dla których Ukraińcy nas nie szanują ...