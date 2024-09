Demokracja w Polsce to żart, ludzie ewidentnie czegoś nie chcą, ale politycy i tak to forsują. Po co w ogóle chodzić na wybory i głosować?

Tylko przypomnę, że w Belgii nie mieli rządu ponad 500 dni i kraj dalej funkcjonuje ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )