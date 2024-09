Robilem zlecenie dla wiadacej firmy produkujacej insuline. Tlumaczyli mi ocb: skoro organizm zniszczyl swoje komorki to zrobi to drugi raz. Dlatego trzeba opracowac albo kapsule dla trgo odtworzonego narzadu albo nautralne immunologicznie komorki macierzyste, no albo przeprogramowac odpornosc.