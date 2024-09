Lewacki i nienawidzacy przedsiebiorczosci PiS wprowadzil mozliwosc prowadzenia nierejestrowanej dzialnosci gospodarczej, najpierw do przychodu równego 50% minimalnego wynagrodzenia, pozniej podwyzszyli do 75%.

Masz pomysl na mikro biznes to nic nie ryzykujesz, startuj od razu - to ten zly i niedobry PiS.

Zobaczymy jak zadba o rozwoj mikro przedsiebiorstw wspanialomyslny i dbajacy o rozwoj Polski Tusk - czy w ogole cokolwiek wprowadzi, czy sie nie da i nie ma pieniędzy.