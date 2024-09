Punktuje przy tym rząd za brak skutecznych działań wzmacniających podaż.

Co to kuźwa za czasy, że jakiś prywatny przedsiębiorca opier.ala rząd, że za mało mu pomaga w biznesie. Rząd ma się zająć popytem (kredyt 0%) i jeszcze podażą? To może jeszcze niech przejmie kwestie operacyjne, finansowe i zarządzanie jego bajzlem, a deweloper tylko będzie liczył zyski?