Cichociemni to byla elita przy ktorej Navy Seals moze sie schowac. Byli to zakamuflowani wojownicy ktorzy prowadzili niby normalne zycia po to zeby byc blizej i zaatakowac kiedy dostana rozkaz. Ostatnia legenda ktora znam osobiscie dozyla 90 lat i dostala alzheimera. Byl to niesamowity czlowiek o wyjatkowo wielkim IQ ktory prowadzil podwojne zycie az dopadla go starosc ale nawet wtedy byl na posterunku. Chwala Cichociemnym na wieki