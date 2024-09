Jak dla mnie znacznie bardzie problematyczne są motocykle, oczywiście też muszą miec stuningowany wydech, czytaj wstawiony kawałek pustej rury. Przecież gdy taki mija cie na ulicy to aż uszy dosłownie bolą. I ci wszyscy harlejowcy, stare grube dziadki, co się seriali naoogladali i teraz dołączyli do gangu motocyklowego, terroryzujacy przydrożne budy z grillowana karkówką