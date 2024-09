Mogło być tak, że dzieciak miał śmierć kliniczną, albo taką śpiączkę. No i jak się przebudził po "śmierci" to wiadomo wompierz, trza skrócić o głowę, pochować zębiskami w dół, żeby się z mogiły nie wygryzł. Truchło kamieniami przyłożyć, żeby się samo nie podniosło i latać nie zaczęło. Jeszcze kołkiem przybić przez serce nie zawadzi i do mogiły lepiej wąpierza przytwierdzi.