Polka i Ukrainiec usłyszeli zarzuty handlu ludźmi. Chodzi o 5 obywateli Kolumbii, którzy zostali zwerbowani do pracy w zakładzie mięsnym w Radomiu. W miejscu pracy stosowano wobec nich p-----c fizyczną oraz słowną i przymuszano do pracy. Zarzuty dotyczą okresu od 1.08.2022 r. do 10.02.2023.