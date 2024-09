Ta wojna chyba w każdym aspekcie brzmi jak jakiś chory sen wariata.



Począwszy od tego, że w XXI wieku Rosjanie zamiast być ikoną nowoczesnego humanitarnego człowieka, który podbija nowe planety i bierze udział w kosmicznym wyścigu, to postanawiają atakować kraj sąsiedzki jak bydło sprzed 1000 lat, poprzez to, że nie mają żadnych konsekwencji (wiecie, w świecie w którym za morderstwo jest dożywocie, to wataszkowie, którzy zabijają cywilów są generalnie nietykalni, co więcej Pokaż całość