Siedemnasty odcinek wyjawiający całą prawdę o zdarzeniu! A do tej pory powiedział tylko, że tam był, jadł kebaba i został zaatakowany przez niesprowokowaną obsługę maczetą, bo mają to wpisane w genach. Osobiście to nie jestem proimigrancki, ale wiecie, byłem w kilku kebsach w swoim życiu i do tej pory życzyli mi tylko smacznego, ale co ja tam wiem...