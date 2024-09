Cenzura idzie dalej, nawet jezeli to ruska propaganda dlaczego jej nie słuchać i wierzyc tylko ukrainskiej propagandzie? Trzeba porownywac i konfrontowac je ze soba.

Lewacka propaganda ok,

komusnityczna propaganda ok,

Socjaistyczna propaganda ok,

Zielona propaganda ok,

Amerykańska propaganda ok, Pokaż całość