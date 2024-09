To już nie jest rower, każdy pojazd jedno- lub wielośladowy, którego moc przekracza 250 W, a prędkość 25 km/h w świetle prawa nie jest już rowerem.



Jeśli pojazd rozpędza się do nie więcej niż 45 km/h i moc nie przekracza 4 kW, to mamy do czynienia z motorowerem. Oznacza to, że potrzebujemy mieć taki pojazd zarejestrowany i ubezpieczony, a jeśli mamy mniej niż 18 lat – potrzebujemy także prawo jazdy kategorii AM. Pokaż całość