Abstrahując od oceny tej satyry i tego, czy była przegięciem, 'kastę sędziowską' i 'uśmiechniętych' w tym kraju powaliło. Zaczyna to wyglądać jak za komuny – za satyrę na Owsiaka wsadzają do więzienia, tak jak kiedyś za satyrę na Jaruzelskiego. A to jest literalnie zemsta polityczna.