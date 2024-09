Czytam jakieś polskie newsy i chyba już nie ma dnia żeby Gruzini czegoś u nas nie odejbali. I mam mega mindfuck bo to chyba jedno ze wspanialszych miejsc jakie odwiedziłem jeśli idzie o ludzi.... Czy oni k---a jak kiedyś Kuba do USA pozbywają się patologii i do nas wysylaja? Za każdym razem jak czytam to mi się wierzyć nie chce bo o----------a u nas srogo.