Tusk planuje w następnym roku deficyt na poziomie 500 mld (w 2014 roku za rządów POPSL cały budżet państwa wynosił poniżej 300 mld (!), co pokazuje skalę zadłużenia, która szykuje nam rząd uśmiechniętej koalicji), a tutaj się marzy wypokom podwyżka kwoty wolnej do 60k.



Ogarnijcie wreszcie rzeczywistość, nie mieszkacie na Marsie. No chyba, że jesteście Jagodniakami, wtedy nie ma dla was ratunku.