Boże co za dzbaństwo. Jak Euronet podnosi opłaty żeby biznes im się spinał a co za tym idzie banki podnoszą opłaty to źle.

Jak trzeba płacić za wypłaty gotówki to źle.

Jak Euronet z braku zarobku likwiduje bankomaty to źle.

Naprawdę, jakby bankomaty te zarabiały dla Euronetu hajs, to by ich nie kasowali - większość ludzi NIE CHCE wypłacać gotówki, nosić jej, uzywać w sklepie i jeszcze za to płacić. (nawet niebezpośrednio)