Byłem kiedyś w Grecji i na lotnisku oraz przy innych postojach taksówek,które widziałem były wielkie tablice z cenami przejazdu do różnych miejscowości na wyspie.

Można?Można.

Czy w obrębie miasta to jest do zrobienia?Dworce,lotniska,obiekty sportowe i uczelnie to chyba jakieś minimum,które można oznakować i wyznaczyć między tymi obiektami stałe opłaty za przejazd.