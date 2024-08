Później słucham idiotów z rządu, którzy twierdzą, że ograniczenie prędkości do 30 ograniczy liczbę wypadków. Nic nie ograniczy, Ci którzy będą go przestrzegać już teraz, przy ograniczeniu do 50, nie stanowią zagrożenia na drodze. Prawdziwy problem to mordercy drogowi, którzy dopuszczają się takich zachowań jak na filmie. Wystarczyłoby ich wyeliminować z ruchu na trwałe, co ograniczyłoby ilość wypadków diametralnie.