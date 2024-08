Ale przecież korupcji i kolesiowtwa w Polsce nie ma, my jesteśmy nowoczesny kraj, Europa, czytam tutaj wypowiedzi wielu użytkowników którzy mówią że Polska to wzór nie to co taka Ukraina pełna łapówkarstwa, a jak mówię że w Polsce jest podobnie to mówią że już dawno nie. A jak pierwszy lepszy dywan państwowy się podniesie to pełno łapówek, kolesiowtwa i oszustów.