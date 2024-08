Trochę tragedia a trochę nie. Taki Wietnamski 6 latek, który od urodzenia mieszka praktycznie w lesie mniej więcej wie co zjeść z tego lasu bo jada takie rzeczy codziennie od małego, więc ten aspekt nie jest taki spektakularny. Bardziej tragiczne jest to co się działo w głowie małego daleko od rodziców, rodziny i ludzi mając pewnie jako takie pojęcie, że w lesie coś go może ugryźć, ukąsić a w najgorszym przypadku zabić Pokaż całość