Jaka znowu "niezrozumiała decyzja". A jak dziki wchodzą w szkodę rolników to co? To wysyła się zabójców amatorów żeby je wystrzelali. No to jak bizon zeżarł roślinki w ogródku Szwagra Pana Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska to co? Odstrzelić szkodnika! Czego Pan Myśliwy nie rozumie?